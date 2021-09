Striptérka Ála z Discopříběhu se odvázala: Herečka předvedla své křivky v úsporných bikinách!

Eva Čížkovská Foto: archiv E. Čížkovské

„Pracuji na tom a je to dřina. Už to nejde tak jednoduše jako dřív, ve dvaceti nebo třiceti. Kamarádi si udělali krabičkové stravování, mají strašně moc programů, takže mi vytvořili jídelníček na míru a ten taky pomáhá,“ svěřila se Super.cz herečka, která by rozhodně do kapsy strčila i mladší kolegyně.

Svou figuru předvedla ve žlutých bikinách a vypadá skvěle. Na figuře Eva maká v posilovně, věnuje se také józe a chodí hrát golf. Pravidelný pohyb a úsměv na tváři prostě dělá divy. ■