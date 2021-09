Rozpolcený barman z Ulice tápe mezi dvěma ženami. Jeho představitel sotva zvládá jednu

Jaroslav Blažek hraje v Ulici barmana Bruna Taubra. Michaela Feuereislová

Přitažlivý barman z baru Coolna se dostal do vztahového trojúhelníku. Miluje dvě holky, ani jedné nechce ublížit, ale zároveň váhá, které dát přednost. Jak tohle dopadne? A jak to má ve skutečnosti s ženami herec Jaroslav Blažek?

Mezi Brunem a Janou, kterou hraje Sára Affašová, funguje léta osudová přitažlivost, jenže atraktivní brunetka si pozdě uvědomí, že kamaráda, co jí vždy pomohl, pořád miluje.

„Bruno ujede a najednou bude mít přítelkyně dvě. A nebude si s tím umět poradit. Na dosud solidní postavu je to trošku rozjetější než normálně. Pak se to vyřeší a on dostane, co bude potřebovat. Co si zaslouží,“ mlžil pro Super.cz kolem dějové linky Jaroslav Blažek (24).

V soukromí takovou situaci někdy prožil? „Ne, nikdy. Znám tyhle případy i ze svého okolí, ale já bych na tohle v životě neměl. Nejsem takovej typ, sotva zvládnu jeden vztah,“ řekl nám momentálně nezadaný Jarda. „Hledám, uvidím,“ dodal. Představu ideální přítelkyně prozradit nechtěl.

Herec, který vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři, je na volné noze, ale na nedostatek práce si nemůže stěžovat. Hraje v několika divadlech, také léto prožil na jevišti, i když s ochotníky. Rád jezdí do Pavlovic na západě Čech.

„Už jsem tam byl od čtrnácti let jedenáctkrát. To je pro mě dovolená, při které se naučíme text a za týden uvedeme hru pro diváky, kteří na nás chodí dolů k řece. Přijde jich moc, je nádherný, neuvěřitelný, že do malého místa, kde není nic, ani signál, dorazí třeba 300 diváků. Toho si hrozně moc vážím!“

V seriálu míval delší vlasy, nosil i culík. Kvůli focení spotů pro Novu háro shodil, prý ani dějově to už nemělo v Ulici smysl. Nepadá mu patka? „Zpočátku ano, ale už jsem si zvykl.“

Probrali jsme i váhu 196 centimetrů vysokého herce. „Jím jako prokopnutej, ale nenabírám. I bych přibral, ale nějak to nejde. Váhu neznám, dlouho jsem se nevážil,“ řekl Super.cz Blažek.

