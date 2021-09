Rozdělená rodina: Kristýna Leichtová nechala starší dceru s partnerem v Ostravě, mladší má v Praze u sebe

Kristýna Leichtová Super.cz

S Kristýnou jsme se potkali na křtu knihy Novodobé ženské rituály, kam ji pozvala Lilia Khousnoutdinova (33), na jejíchž projektech herečka spolupracuje. Spěchala tam rovnou z placu. "Točila jsem od osmi do sedmi dvanáct obrazů a pak jsem poprosila maskérku, aby z vrchní sestry Alice udělala Kristýnu," smála se.

O hlídání mladší dcery se prý během natáčení střídají obě babičky a také její sestry. "Zvládáme to, i na natáčení mi vycházejí vstříc. Starší Dorotka chodí do školky, takže je s partnerem v Ostravě. Nějak se dělíme," vysvětlovala.

Toho, že naskočila do seriálu a rodinné soužití je tak komplikovanější, nelituje.

"Kdybych toho litovala, tak to bude asi hodně blbý a trápila bych se tím. Beru to tak, jak to je. Je to zkušenost a myslím, že to ve zdraví přežijeme," míní Kristýna. Hereččin návrat na obrazovky prý kvitovali i její fanoušci. ■