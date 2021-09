Michal David se děsí následků sopky u jeho chalupy: V hlavě má katastrofické scénáře

Michal David Super.cz

Na Tenerife trávil během pandemie hodně času, dal tam dohromady desku Moje zapomenuté ploužáky 1. Teď pracuje na dvojce.

"Doufal jsem, že to udělám právě na Kanárech, i když nevím, jestli tam poletíme kvůli té soptící sopce. Ona sice soptí na ostrově La Palma, což je nějakých 300 kilometrů, ale přece jen nevíme, co ta láva udělá, když půjde do moře. Takže čekáme, co nám řeknou seizmologové," netají se obavami z katastrofického scénáře hitmaker.

Na party kasina, kde jsme se potkali, dorazil i se svojí ženou Marcelou, s níž strávil vzhledem k pandemii právě i na Kanárech nejvíc času za 37 let, co jsou spolu. Zajímal nás proto i jeho recept proti ponorce, která by mohla nastat.

"Máme se rádi, pořád to funguje, pořád si máme co říct. Měli jsme štěstí, že jsme takové spřízněné duše a rozumíme si. Hádáme se minimálně, ale to spíš diskutujeme. Hádky a scény, to u nás nefunguje. V každém manželství jsou samozřejmě krize, ale vždycky jsme je uměli překonat," svěřil. ■