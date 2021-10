S přehledem by mohla konkurovat modelkám: Takhle senzačně vypadá půvabná policistka z Ulice před objektivem

Markéta Stehlíková Foto: Hair studio Honza Kořínek 5x

Většina lidí si ji pamatuje s tmavými krátkými vlasy. To už ale není pravda. Herečka Markéta Stehlíková (37) známá zejména z nekonečného seriálu Ulice šla do nové image. Krátké vlasy si nechala narůst a prosvětlit. A nutno říct, že vypadá fantasticky.

Novou image od svého kadeřníka Honzy Kořínka se rozhodla bělem léta zdokumentovat a odletěla do oblíbeného Chorvatska, kde nafotila sérii snímků. Při pohledu na představitelku policistky Karly před objektivem je jasné, že by s přehledem mohla konkurovat i modelkám.

„Je to něco jiného. V ateliéru vlasy připravíte a je to, tady vlasy připravíte a foukne vítr a vše je v loji a musíte to chystat znovu. A takhle je to několikrát za sebou. Navíc samozřejmě budíte focením i pozornost,“ řekla Super.cz k focení Markéta.

Ta se před objektivem ukázala hned v několika modelech, a to dokonce i v plavkách. „Přeci jen nejsem žádná modelka, takže to pro mě je trochu jiná disciplína. Takže se přiznám, že jsem ráda, že jsme vybrali místa, kde zase tolik lidí a turistů nebylo,“ dodala k focení Markéta. ■