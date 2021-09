Po dvou letech od smrti manžela se začala objevovat ve společnosti: Ivana Gottová se nezastavila!

Ivana Gottová Herminapress

Jak kniha, tak film, měly světlo světa spatřit už loni, ale koronavirová pandemie byla proti. Gottová si světla reflektorů zas tak neužívá, ale pokud se jedná o manželův odkaz, udělá výjimku.

Na autogramiádě pilně podepisovala knihu fanouškům a pózovala před fotografy. Karel Gott dokončil knihu ještě za svého života a intenzivně, dokud mohl, též pracoval na obrazové dokumentaci.

Otevřeně hovoří o svém soukromí, dcerách, manželství, ale také o věcech, které byly doposud z různých důvodů zahaleny rouškou tajemství. Je ve své inventuře osudu sebekritický i mimořádně upřímný, především v závěrečných kapitolách, v nichž popisuje těžké období zápasu se zákeřnou chorobou.

„Přála jsem si, aby ta kniha byla trochu takovou rodinou kronikou pro jeho děti a vnoučata. Manžel si myslel, že by to mohlo fanoušky nudit, tak jsem mu to rozmluvila a jsem ráda, že jsme ty materiály dohledali,“ nechala se slyšet Gottová s tím, že v knize tak nechybí ani zpěvákova vysvědčení z mladých let (a samé jedničky to nebyly) a další zajímavosti, o kterých fanoušci neměli ani tušení. ■