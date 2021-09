Seriálová sexy zrzka vyzkoušela profesi modelky: Mám ráda svoje tělo, opakovala si při promenádě v prádle

Natálie Halouzková Super.cz

Natálii Halouzkovou jsme pravidelně sledovali v její seriálové prvotině, v Sestřičkách, kde měla jednu z hlavních dějových linek. Museli jsme jet až na přehlídku v rámci Píseckých dnů módy a designu, abychom zjistili, co teď dělá.

Herečka si užila svoji první modelingovou příležitost. "Vždycky jsem to chtěla zkusit, tak si to můžu odškrtnout. I když jsem byla nervózní, užila jsem si to," usmívala se sympatická zrzka. Předváděla nejrůznější modely včetně spodního prádla.

"Musela jsem si říct: Tohle jsem já, to je moje tělo, jsem za něj vděčná, je v pořádku, jak vypadám a hrdě jsem se ho snažila vynést," prozradila svůj recept na to, aby se na jevišti nestyděla.

Pokud jde o herectví, v divadle ji teď neuvidíme, víc se začala věnovat zpěvu, o čemž nám vyprávěla v našem videu. Slíbila také návrat na televizní obrazovky. "Nemůžu moc prozrazovat, ale bude to v novém roce," svěřila. ■