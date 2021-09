Nejdřív hory a pak bikiny: Kamila Nývltová vystavila své tělo na úpatí rakouských Alp

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

Zpěvačka vyrazila na pár dní dobít baterky za naše hranice. A přestože nejraději jezdí do tepla a k moři, tentokrát se cílem její cesty staly hory. Po zdolání vrcholků Alp zbyl čas i na odpočinek, který si Kamila dopřávala v plavkách a u vody.

Své tělo smočila v termálních lázních. „Termální voda měla 20°. Musela jsem pak rovnou do vyhřívaného,“ svěřila se Kamila a vystavila tělo, na kterém pravidelně dře. „Pořád běhám, anebo jsem ve fitku. Alespoň pětkrát týdně určitě. Miluji to, nabijí mě to a zároveň je to pro mě relax. A protože miluji jídlo a sladké, tak se řídím svým heslem: cvičím, abych mohla jist,“ svěřila se Super.cz Nývltová. ■