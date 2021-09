Tahle svalnatá brunetka v bikinách je švagrovou olympijského vítěze Krpálka! Závodí v kategorii „větších ženských“

Sabina Kaderková Super.cz

"Makáme celá rodina. Evča se věnuje sportu kolem dětí, ale vypadá moc hezky. Jsme jednovaječná dvojčata. Nejdřív jsme spolu dělaly balet, to byl náš jediný společný sport. Ona pak hrála basket, já volejbal. Zajde si zacvičit, ale nezávodí. Krpoš by rád určitě nebyl," řekla Super.cz Sabina na finále prestižního Diamond Cupu, kde v kategorii wellness fitness skončila šestá.

"Soutěžím v kategorii wellness fitness. Jsou to větší ženský. Na kategorii bikini fitness jsem byla široká a veliká, nemám na to proporce, neměla jsem v tom úspěchy. Lépe jsem zapadla do kategorie wellness fitness, kde jsou holky s větším zadkem a většími stehny," vysvětluje.

Loni byla mistryní republiky a na mistrovství světa skončila pátá, letos se jí nedaří.

"Tato sezóna se mi úplně nepovedla, bojuju s psychikou a učím se prohrávat. Dnešek je pro mě neúspěch, mířila jsem výš. Lepší místo si ale ani nezasloužím. Budu si muset odpočinout, aby další sezóna byla úspěšnější," říká smutně švagrová olympijského vítěze.

"Je to hodně o detailech, o tom, jak se cítíme na pódiu, co z nás vyzařuje. Letošek prostě není můj. Necítím se dobře. Je to moje osmá sezóna, jsem unavená, už i špatně odvodňuju a držím vodu. Musím si odpočinout, aby to v budoucnu bylo lepší," dodala. ■