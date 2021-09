Hudba, šaty i další detaily veselky s miliardářem Janečkem: Krásná Lilia má o svém druhém sňatku jasno

Lilia Khousnoutdinova Super.cz

Poprvé to totiž prý nebylo úplně podle jejích představ. "Vzali jsme se na úřadě, ale v podstatě k té velké svatební oslavě nedošlo. Neříkám, že jsem si to vůbec neužila, ale má to úplně jinou hloubku. A dost se těším, že to zažiju úplně se vším všudy," svěřila Super.cz.

Kvůli partnerovi a jeho vztahu k číslům se bude sice vdávat letos v prosinci, ale svatební veselí včetně zmiňovaných rituálů klidně odloží na léto. "Už je to trošku stres, čas nám utíká. Ale kdo říká, že nemůžeme udělat veselku v létě. Obřad je jedna věc, ale kdy to pak oslavíme v nějakém stylu i se širší rodinou a známými, věc druhá. Nikdo ani neví, jak to tady bude v prosinci vypadat a může být i hnusné počasí," míní.

V našem rozhovoru také prozradila, že rozhodně zazní svatební sliby, bude mít svatební šaty od české návrhářky Andrey Zlámal Vytlačilové a také jakou zvolí svatební hudbu. "To bych byla moc ráda, kdyby mi zahrála skupina Vesna, s níž souzníme už delší čas," dodala. ■