Konečně se dává dohromady: Byla jsem k ničemu, přiznala Gabriela Partyšová po konci ve Snídani s Novou

Gabriela Partyšová Super.cz

"Tělo má paměť, vstávám stále velmi brzy. Ještě mi to dojíždí, budíček v hlavě je, časem se to určitě srovná," řekla Super.cz Partyšová.

"Vstávala jsem v 3:45 ráno, vlastně v noci, protože to je čas, kdy se člověk probouzí do noci, a to několik dní v týdnu. Bylo to šílený. Myslím, že to je na mě i vidět. A den po Snídani je hodně unavený, nemůžu cvičit, jsem vlastně k ničemu. Dny po Snídani jsem vlastně přežívala. Je třeba rekonvalescence. Dnes jdu do práce odpoledne, je to příjemná změna," upřesnila moderátorka.

Pracovně je velmi vytížená, jak sama říká, o domácnost se musí postarat jiní. "Já jsem chlap u nás v domácnosti. Vydělávám peníze a ti ostatní se starají o věci potřebné jako jsou úklid, praní. Mám ale třeba ráda sekání zahrady. Dám si špunty do uší, pustím si hudbu a sekám si. Ty domácí práce mi ale unikají. Každý ale máme v domácnosti nějakou roli, já tu moji živitelskou vykonávám celkem dobře," dodala. ■