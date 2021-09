Takhle se vymódilo 15 českých hvězd na fashion week v Berlíně! Nedělaly nám ostudu?

Hvězdy na německém fashion weeku

Velmi sexy model zvolila Andrea Bezděková (26). "Užila jsem si zahajovací party a také dvě přehlídky. Úroveň show byla neuvěřitelná. Nádherná lokace, neuvěřitelně dlouhé členité molo, dekorace. Musím říct, že se máme co učit," řekla Super.cz Bezděková. "Pět minut před odchodem jsem nevěděla, co si vezmu na sebe, protože freedom of identity je prostě loterie. Bavilo mě sledovat ostatní přítomné. Jak někdo přišel v dlouhé večerní, někdo v teplákách a bylo to úplně v pořádku. Moc jsem si to užila," řekla Super.cz Bezděková.

Sexy v kůži byla Taťána Makarenko (31). "Bylo možné obléct takřka vše. Vybrala jsem kožený vínový model od stejné značky, která se ten večer předváděla. Show byla skvělá. Užila jsem si v Berlíně dva dny a byla jsem nadšená. Byla to moje první návštěva tohoto města," dodala Makarenko.

Podívejte se, jaké outfity zvolily další hvězdy. ■