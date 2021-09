Vzala nůžky do ruky a sama si ostříhala dlouhé blond vlasy! Takhle teď vypadá sexy Petra Hřebíčková

Petra Hřebíčková Super.cz

"Natáčela jsem s Honzou Hřebejkem a domluvili jsme se, že to chceme trošku zkrátit. A pak jsem se před porodem rozhodla, že to střihnu víc. Hrála jsem si s nůžkama a měla jsem náladu na změnu. A navíc s třemi dětmi je to výborné, rychleji to schne. Cítím se v tom skvěle," řekla Super.cz Petra na preméře filmu Zbožňovaný, kde hraje.

Petra je maminkou tří dětí, dceru porodila letos v červenci. "Cítím se skvěle, jsou situace, kdy si tedy autoritu sjednávám trošku rychleji než by bylo potřeba. Potřeba to ale je. Děti jsou skvělé. Máme prvňáčka, to je taky náročnější. Ale jsem plně v mateřské dovolené, nemám nic jiného na práci. Užívám si tuhle dovolenou," vysvětluje.

Zatím nechystá žádné další filmové natáčení. "Teď nebudu dělat žádný film. Naskočila jsem jen do třetí série Případů prvního oddělení, což je kriminální seriál České televize. Produkce mi vyšla vstříc, miminko může být se mnou. Moc se na to těším. Člověk trošku blbne na mateřské dovolené, je potřeba chvíli i mluvit s dospělými lidmi," dodala Hřebíčková. ■