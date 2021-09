Cítila, že ji alkohol zabije, nebo se upije: Autorka Zápisníku alkoholičky otevřeně promluvila o nejtěžších chvílích svého boje

Michaela Duffková Super.cz

„Že je potřeba to řešit jsem zjistila zhruba rok a půl předtím, než jsem nastoupila na léčbu. Pořád jsem ale byla v tom, že to zvládnu sama, což si myslí asi každý alkoholik. Do léčby jsem šla až ve chvíli, kdy jsem si myslela, že mě to buď zabije nebo se upiju. Byl tam už strach o život,“ svěřila v rozhovoru pro Super.cz

Její život nebyl rozhodně jako procházka růžovou zahradou. Když jí bylo 16 let, mamince lékaři diagnostikovali rakovinu. Michaela chtě nechtě předčasně dospěla a snažila se přijmout krutou realitu. Později poznala svého současného manžela, otěhotněla a narodila se jim krásná holčička. V té chvíli si pro ni připravil osud další zkoušku.

„Každá žena, co porodila, ví, že po porodu přijde velká vlna emocí a pochybností. Do toho nebyla ani naše sociální situace tak dobrá,“ vypráví blogerka a spisovatelka. Tlak, který na ni dolehl, řešila právě alkoholem. „Věděla jsem, jak na mě pití funguje, že mi to hlavu vypne, a proto jsem tenkrát po té flašce sáhla.“

Ze své zkušenosti a díky tomu, že se nyní závislým snaží sama pomáhat, ví, že podobným problémem trpí mnoho maminek. „Je to teď nastupující fenomén takzvaných zelených vdov. To jsou přesně ty ženy, které z kariéry skočí rovnou na mateřskou, žijí někde v satelitu a alkohol je pro ně velmi snadný únik. Přidávají se do toho prášky na spaní nebo uklidnění, to je bohužel taky budoucnost, která v adiktologii nastává. Není to nic neobvyklého,“ přiznává.

Se závislostí na alkoholu bojoval také její otec. Bohužel neměl to štěstí, aby se úspěšně vyléčil. „Centrum Alkos vzniklo, protože jsem měla potřebu otevřít zařízení, které bude dostupné lidem rychle, v podstatě po smrti mého otce, který čekal dlouho na léčbu a mě to hrozně iritovalo. Každý člověk, který se závislostí bojuje, potřebuje individuální péči a to je to, co se snažíme dát klientům,“ dodává Michaela Duffková. ■