O bezchybnou postavu přišla Dara Rolins kvůli zvrtlému kotníku: Bříško ještě chvíli ukazovat nebudu, tvrdí zpěvačka

„Stalo se mi to taky. Ze začátku to bylo hlavně o procházkách. Praktikovala jsem jógu doma s trenérem, pak už nemohl docházet ani on a já cvičila sama. Tam se to začalo trošku rozpadat, protože jsem zvyklá, že se mnou vždycky někdo cvičí a motivuje,“ uvedla Dara na představení novinek kosmetické firmy, které je tváří.

Z kondice se dostala popová diva kvůli zranění, které si způsobila na dovolené v Emirátech. „Zásadní změna s mým tělem začala, když jsem si vyvrtla kotník. Celá anabáze trvá půl roku a já teprve teď začínám trénovat, cvičit, začala jsem chodit například na pilates,“ říká Dara a dále uvádí: „Moje svaly mají sice paměť, ale krátkodobou. Musím to všechno pozvednout do míst, kam to patří.“

Zpěvačka se vždy pyšnila vyrýsovanou figurou a mohla si dovolit během svých vystoupení odvážné kostýmy. S odhalováním bříška a stehýnek bude muset počkat. „Bříško ještě chvíli ukazovat nebudu. Po ráno je to dobrý, ale není to zatím na vystoupení, kdy bych nemusela nic hlídat a řešit. Teď to sebevědomí není na jedničku,“ říká s nehranou sebekritikou Dara Rolins. ■