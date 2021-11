Třináctiletá dcera má už stejnou velikost: Neděsí se Dara Rolins, že jí začne mizet oblečení ze skříně?

Rolins má stejnou velikost jako její třináctiletá dcera. Super.cz

V posledních měsících Dara Rolins (48) pendluje mezi Českem a Itálií. Do zahraničí nesměruje zpěvačka kvůli hudbě, ale módě. Popová a módní česko-slovenská ikona navrhla džínovou kolekci. „Těším se, až budu moct tuto kolekci všem představit," uvedla s nadšením Dara.

Z Itálie se vrací vždy s plnějšími kufry, než se kterými odjíždí. „Módní svět je trošku náročná disciplína. Vždycky se z cest vracím s nějakou maličkostí,“ přiznala Dara.

A co dělá zpěvačka s vyřazeným oblečením? „Mám výhodu, že mám třináctiletou dceru, která má stejnou nohu, velikost, a dokonce i džíny máme ve stejné velikosti. Nedávno jsme si zkoušely v kabince džíny a Laura se nemohla rozhodnout, jestli modré, nebo černé. Nabádala jsem ji, ať si vezme oboje, což odmítla s odůvodněním, že by to bylo plýtvání. Tak jsem navrhla, že jedny si vezmu já, druhé ona a budeme si je půjčovat.“

Rolins prý nebude matkou, která by vyčítala dceři, že zabrousí do jejího šatníku. „Tohle nás čeká a já se na to těším,“ usmívala se Dara Rolins. ■