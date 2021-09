Nevyšlo jí bydlení a stále sdílí domácnost s manželem, s nímž se rozešli: Jak to spisovatelka Radka Třeštíková zvládá?

Radka Třeštíková Super.cz

Do fitka přišla vystavit svoje štíhlé tělo. Spisovatelka Radka Třeštíková (40) si čistí hlavu od psaní pravidelným běháním a má to výsledky. "K běhu jsem se vrátila během pandemie. Ale netrhám žádné rekordy, zranění už jsem kvůli tomu zažila," svěřila.

Pokud jde o její profesi, můžeme se těšit na další knihu. "Už mám odevzdáno, příští týden jde do tisku a měla by být na vánočním trhu. Je to docela obsáhlý román, jmenuje se Tajemství, a je o partě kamarádů, kteří jedou na hory. Postav je spousta. Je to hodně napínavé a troufám si říct, že to čtenáře udrží až do poslední stránky," řekla Super.cz.

Psalo se jí prý ale hůř než obykle. "S touhle knihou to nešlo úplně lehce, protože jsem měla spoustu jiných starostí, včetně osobních," svěřila, čímž připomněla svůj rozchod s manželem, fotografem Tomášem Třeštíkem.

Nás samozřejmě zajímalo, jak se to mezi nimi vyvíjí, a zda už mají podanou žádost o rozvod. "Nepodali jsme ji. Je takový klid. Nejsme spolu, jsme rozejití, ale vlastně spolu pořád bydlíme. Zkomplikovala se mi totiž bytová situace. Na převod bytu čekám už rok. Tak jsme všichni pořád pohromadě v jednom bytě, ale musím říct, že to s přehledem zvládáme," uzavřela. ■