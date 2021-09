Kalhotky i podprsenku nechala doma: Nela Slováková předvedla tělo v overalu, který fantazii prostor nedával

Nela Slováková a Lukáš Kozák Super.cz

Když jsme ji pochválili za postavu, poděkoval dřív než ona její přítel, hokejista Lukáš Kozák. Je to totiž i jeho zásluhou, že na sobě zamakala. "Když žijete s hokejistou, jinak to nejde," míní Nela, podle níž mají velkou zásluhu i dobré geny po mamince.

Zapovídali jsme se i na téma reality show Love Island, která se podobá Hotelu Paradise, který Nelu jako vítězku před lety proslavil. Zatímco její kolegyně z show Zuzana Plačková tam jako influencerka pozvána byla, Nela nikoli. "Asi jsem na to příliš kontroverzní," vysvětluje si to Slováková.

Znovu už by ale do podobného pořadu nešla. "Já bych se zlobil, už je to trošku přes čáru a Nela už je na jiné úrovni," myslí si Lukáš a Nela s ním souhlasí. ■