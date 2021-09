Takhle miniaturní sukně obvykle nenosí: Vévodkyně Kate na tenisovém kurtu odhalila dlouhé a štíhlé nohy

Kate Middleton Profimedia.cz

Vévodkyně Kate (39) si užila odpoledne v Národním tenisovém centru v Londýně. Na kurtu jí dělala společnost mladá a nadějná tenisová hvězda Emma Raducanu, která je čerstvou šampionkou ve dvouhře z turnaje US Open.

Kate se po letní pauze vrátila plně do práce a na setkání s tenistkou, která jako první Britka od roku 1968 vyhrála grandslamový titul na US Open, a to teprve v 18 letech, oblékla tradiční outfit na tenisový kurt. Vzhledem k bontonu není možné, aby mimo sportoviště vévodkyně chodila v takhle krátké sukni, takže se přítomným a fotografům naskytl jedinečný pohled na její dlouhé a štíhlé nohy.

Kate a Emma se chvíli sešly na stejné straně kurtu, než se přesunuly na hru proti sobě, přičemž je obě doplnili další letošní šampioni grandslamů vozíčkářů ve čtyřhře - Alfie Hewett a Gordon Reid a také britský šampion ve smíšené i mužské čtyřhře Joe Salisbury.

Společně při krátkém exhibičním zápase představovali program LTA Youth, který má přinést radost z hraní tenisu dětem ve věku 4-18 let, a to i těm, kteří mají nějaké postižení.

Kate je velká nadšenkyně tenisu a vždy se objevuje na turnaji ve Wimbledonu. Emmě dokonce osobně gratulovala skrze oficiální Twitter vévodů z Cambridge. Osmnáctileté tenisové hvězdě gratulovala v dopise zveřejněném na stránkách královské rodiny i samotná královna Alžběta II.

Sama Emma je ambasadorkou programu LTA Youth, který jí samotné pomáhal s tenisovou kariérou od roku 2018. „Tenis je neuvěřitelný sport, který vám dává tolik možností a je tak zábavný. Bylo by skvělé, kdyby vzalo raketu do ruky víc dětí a zkusilo si to. LTA Youth kurzy jsou skvělým způsobem, jak začít,“ uvedla tenistka. ■