Konečně naživo ukázala svá prsa velikosti 10: Česká Barbie s obřím dekoltem a růžovou hřívu jako z Disneyovky pro dospělé

"Včera jsem byla víla Zvonilka, protože jsem měla zelené šaty. Dneska možná carevna. Kostýmy měním podle příležitosti a akce. Dneska je dress code Las Vegas, proto jsem takhle sladila šatový overal od Debbie Brow. Možná jsem to trochu zazdila tou korunkou, ale líbila se mi k tomu," mínila Gábina.

Jiráčková měla v plánu opustit Česko a věnovat se kariéře, a to i pěvecké, ve Spojených státech. Kvůli pandemii ale nakonec neodletěla. "Týden před naším naplánovaným odjezdem do Los Angeles se zavřely hranice," krčila rameny. Plán zpívat ale neopustila, jak nám svěřila v našem videu.

"Už se ale trochu plánovat bojím. Mám připravený edukační projekt, který bude propojovat virtuální realitu s mými písněmi. Myslím, že to bude hodně zajímavé," domnívá se Jiráčková. "Tahle moje stránka šla kvůli Barbie trochu do pozadí a teď se k ní vracím. Takže už to nebude jen o tom zevnějšku, ale i bez toho si to neumím představit," uzavřela. ■