Seriálové krásky si doma prožily peklo: Jedna si podpálila barák, druhou strašili duchové

Herečky Beáta Hrnčiříková a Sára Rychlíková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a TV Prima

„Bydlím momentálně na pár dní u rodičů, protože jsem podpálila barák. Už jsem tam od té doby byla, smrdí to tam strašně,“ překvapila sympatická bruneta, která se do povědomí diváků zapsala také díky improvizační show Tři tygři. K požáru došlo kvůli obyčejné svíčce.

„Zapálila jsem v pokoji svíčku a šla jsem dělat večeři s přítelem, dělala jsem houbové řízky. Najednou jsme slyšeli bouchnutí, myslela jsem si, že je to průvan. Otevřela jsem dveře a tam černý oblak kouře a plápolající oheň,“ šokovala Beáta během livestreamu, který natočila se svou seriálovou kolegyní Kristýnou Leichtovou (36).

S přítelem vyběhli ven a na místo ihned dorazilo několik policejních a hasičských aut. „Stála jsem tam v té zimě v kalhotkách a tričku a jeden z těch hasičů na mě, jestli jsem ta ze Třech tygrů. Jako by neměl nic lepšího na práci. Od teď už nikdy nezapálím jedinou svíčku a už nikdy nebudu doma sama,“ dušuje se po hrůzném zážitku Hrnčiříková.

To její sympatická kolegyně Sára Rychlíková doma nebojuje s ohněm, ale s nadpozemskými silami. Zvláštní jevy si dodnes neumí vysvětlit a přiznává, že asi začala věřit na duchy.

„Nastěhovala jsem se do nového bytu a spala jsem tu asi třetí noc a ve 4:38 jsem se vzbudila a myslela jsem si, že mám doma lupiče. Někdo chodil v obýváku a dupal ode dveří ke dveřím, tam a zpátky, čtyřikrát,“ popisuje děsivou situaci Sára.

„Trvalo to šest minut. A pak mi začaly bouchat ložnicové dveře, když jsem rozsvítila, přestalo to. A když jsem zhasla, zase to začalo. Bylo to tak asi 3 týdny v kuse. Dokonce se můj tehdejší přítel sebral z toho bytu a řekl, že jede pryč, že to není normální,“ překvapuje krásná bruneta, která dodává, že i přes nejrůznější rituály, kterými se snažila zvláštních jevů zbavit, ji zachránila až vymítačka. ■