Vignerová v sexy černé krajce dráždila na premiéře Kolečkova filmu! Poprvé promluvila o nevěře

Aneta Vignerová Super.cz

Aneta o rodinném příběhu věděla téměř od začátku vztahu. "Věděla jsem to, neotvírali jsme tohle téma ale často. Dospěl k tomu, že na to má, že to napíše," řekla Super.cz Vignerová. Sama by dvojí život a nevěru partnerovi netolerovala.

"V životě se může stát cokoli, ale myslím, že on je z toho ponaučený. Já jsem povaha, která by to netolerovala. Já věřím v lásku, že existuje. Věřím, že to náš případ nebude," usmívá se Vignerová. "Jsme spolu relativně krátce. Kdyby mě chtěl podvést, říkala bych si, že jsem pro něj asi byla nedostačující. Netolerovala bych to," upřesnila modelka.

S Kolečkem mají syna Jiříčka. Svatba ale zatím v plánu není. "Myslím, že nad tím přemýšlí. Akorát to není na pořadu dne. Stále pendlujeme, řešili jsme věci kolem filmu. Já jsem šťastná, že tady dnes jsem, že vidím, že se Péťa směje a moc bych mu přála, aby měl film úspěch," dodala Vignerová. ■