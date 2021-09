Petr Kolečko ve společnosti s maminkou, která dala svolení k filmu o nevěrném otci. Je to velká kočka!

Petr Kolečko s maminkou Olgou Super.cz

Hlavní postavou je jeho dědeček, vyhlášený pediatr, který žil paralelní vztah a svoji manželku 38 let podváděl s jinou ženou. Věděla to prý celá rodina včetně Kolečkovy maminky i babičky.

"Babička to věděla. Vědělo to celé město, ona dělala, že to neví. Většinou je to tak, že to ví všichni kromě té dané ženy, a když už se to dozví i ona, tak už dělá, že to neví," řekl Super.cz Kolečko.

Jeho půvabná maminka Olga s použitím rodinného příběhu souhlasila. "Nevadilo mi to, film je hezký, a když příběh posloužil hezkém filmu, je to fajn," dodala pro Super.cz Olga Kolečková. ■