Bikinám letos ještě neodzvonilo: Belohorcová předvedla v titěrném modelu naolejované tělo

Zuzana Belohorcová Foto: archiv Z. Belohorcové

Dny může s rodinou trávit u moře a v plavkách, tak jak byla zvyklá v Americe. A bikinám u bývalé moderátorky erotického pořadu Peříčko ještě letos odzvonilo. Své sexy tělo předvedla u bazénu v červených plavkách, které si díky pravidelné dřině může dovolit.

„Makám, cvičím, mám svého trenéra, nejsem lenivá, piji dostatek vody a snažím se stravovat zdravě. To je asi to nejdůležitější," řekla Super.cz Belohorcová, která přiznává, že je vždy co zlepšovat. „Ani já nemám ideální postavu, ale vůbec si z toho nedělám těžkou hlavu,“ dodala Slovenka. ■