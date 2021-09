Petra Hřebíčková dva měsíce po porodu třetího dítěte vyrazila do společnosti. Takto jí to seklo v upnutých šatech

Petra Hřebíčková Super.cz

"Moc děkuju Šárce Štursové, která mi vybrala šaty. Ona podtrhla tu ženskost. Užívám si to," řekla Super.cz Petra Hřebíčková.

A jaké je tajemství její skvělé formy? "Jmenuje se to tři děti a kojení. A čtvrté patro bez výtahu, jsme o patro výš, než jsme byli. Je to skvělý trénink, výborné cvičení, které je zadarmo. Kdykoli se mi nechce, tak si říkám, že za ten hezkej zadek to stojí. Ještě tam není, ale časem snad bude," dodala s úsměvem na premiéře filmu, kde hraje dceru Jiřího Bartošky a Zuzany Kronerové. ■