Známá boubelka se po porodu opět pustila do hubnutí: Dolů chce dát za pár měsíců 20 kilo!

Pavlína Ďuriačová Super.cz

V roce 2019 se zpěvačka Pavlína Ďuriačová rozhodla pro radikální životní změnu. Změnila jídelníček, nasadila více pohybu a začala hubnout. Dolů před svým otěhotněním dala neuvěřitelných 62 kilo. Nyní se po narození syna Adama pouští do hubnutí znovu.

„Makám na tom každým dnem, ale jde to tak strašně pomalu,“ svěřila se Super.cz zpěvačka. „Ještě mi pár kilo chybí, ale věřím, že do konce roku budu tam, kde jsem byla před těhotenstvím,“ řekla nám zpěvačka během divadelní zkoušky muzikálu Láska nebeská.

„Normálně by mě čekalo ještě patnáct kilo, abych byla na váze před těhotenstvím, ale chtěla bych ještě dvacet. Jsem jako baculka spokojená. Nechci být štíhlá a strašně twiggy, ale teď už se po porodu necítím a po šestinedělí to nešlo dolů. Musím makat,“ řekla nám zpěvačka, které v hubnutí pomáhá i to, že se vrátila na jeviště. ■