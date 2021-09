Poznáte dnes pana Sheffielda z Chůvy k pohledání? Prásknul, kdo se na něj naštval po seriálových líbacích scénách

Charles Shaughnessy Foto: Warner Bros/Courtesy Everett Collection

V rozhovoru pro People přiznal, že s líbacími scénami měly problémy hlavně jeho dcery Jenny (31) a Maddy (26).

„Jednou jsem přišel domů a Maddy byla opravdu naštvaná. Koukala se ten večer na seriál a urazila se, že jsem líbal jinou dívku. Nebyla vůbec nadšená z chemie mezi Fran a Maxwellem.“

Prozradil také, jestli by se k seriálu vrátil. „Myslím, že by to byla sranda. Pro lidi je dnes těžké seriál sledovat, protože je 30 let starý a vypadáme jinak. Všichni jsme mnohem starší. Když to sledujete, máte tendence to přetvořit, ale to se nedá. Tahle loď už odplula. Už jsme nějakou dobu všichni jinde,“ nechal se slyšet.

Shaughnessy hraje převážně v britských televizních filmech. Objevil se například i v Harry & Meghan: Becoming Royal o vévodovi a vévodkyni ze Sussexu z roku 2019. ■