S rolí Bonda se navždy loučí: Co vzkázal Daniel Craig svému budoucí nástupci?

Daniel Craig Profimedia.cz

Bondovka Není čas zemřít jde konečně do kin a Daniel Craig (53) se tak definitivně loučí s rolí Jamese Bonda. Odchod oplakal a pochopitelně o něm mluví i v rozhovorech. Když se ho na Radiu 1 zeptali, co by vzkázal svému nástupci, odpověděl velmi upřímně.