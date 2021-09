Princ Harry a Meghan poprvé od narození Lilibet ve společnosti: Bývalá herečka obula jehlové podpatky za 13 tisíc

Princ Harry a Meghan Profimedia.cz

Princ Harry (37) a Meghan Markle (40) zavítali do New Yorku. Je to poprvé od narození dcery Lilibet, kdy společně vyrazili na společenskou událost.

Manželský pár se objevil u One World Trade Centre neboli Freedom Tower, kde se setkali s guvernérkou Kathy Hochul a starostou New Yorku Billem de Blasiem. Podle zahraničních médií dorazili na setkání v 8 hodin ráno o 14 minut později a fanoušky z fotek překvapilo, jak moc byla Meghan zahalená do teplého oblečení, i když bylo v tu chvíli v New Yorku 26 stupňů.

K velmi podzimnímu outfitu obula matka dvouletého Archieho a téměř čtyřměsíční Lilibet opravdu vysoké jehlové podpatky. Lodičky značky Aquazzura vyjdou v přepočtu na 13 tisíc.

Meghan samozřejmě nezapomněla na doplňky, které se rozebíraly už ze společných fotek s Harrym pro časopis Time. Na zápěstí měla hodinky po princezně Dianě a nechyběly ani prstýnky za statisíce. Elegantní, ale dražší styl k bývalé herečce jednoznačně patří. ■