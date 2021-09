Známá česká tanečnice v rouše Evině: Necelé dva roky před padesátkou se předvedla zcela nahá

Leona Qaša Kvasnicová Foto: Martin Polák, Denisa Grossová s Miloš Burki

„Každý den cvičím, ale den bez pohybu si umím představit, vlastně mi k tomu dopomáhá i má práce,“ sdělila pro Super.cz Qaša, která nedávno nafotila akty a před objektivem měla jen baletní piškoty.

„Ona vlastně nahota patří i k profesi tanečnice, když to daná role vyžaduje. Osobně stydlivá nejsem, nemám s tím problém, ale vše má svoje hranice. Ty fotky musí být umělecké a ne sprosté, to by mi vadilo. Proto jsem ještě před padesátkou nafotila tyto akty,“ svěřila nám tanečnice s tím, že ji v odvážném focení podpořil i partner.

„Mám velmi tolerantního partnera, který mě v mé práci podporuje, samozřejmě s ním vše konzultuji a musím říct, že se mu výsledné fotky moc líbí,“ dodala závěrem choreografka, která v poslední době vytvořila choreografii do hitmuzikálu Láska nebeská. ■