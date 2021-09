Jak dopadnou nadcházející volby? Průzkumy nejsou vševědoucí

Volební preference obyvatel České republiky nejsou žádným tajemstvím a průzkumy den co den odhalují pravděpodobného vítěze říjnových voleb. Důležitý je zde však důraz na slovo pravděpodobného. Z minulosti totiž už víme, že průzkumy nejsou ani zdaleka vševědoucí.

Přitom se o ně opírají nejen samotné politické kampaně, ale především média, která se jim věnují ve svých volebních speciálech. Je proto pochopitelné, že se jimi mnoho lidí nechá ovlivnit. Ne ovšem tak vysoké číslo, jaké bychom očekávali. Podle dostupných údajů na předvolební průzkumy hledí jen dvě pětiny lidí.

Oproti tomu až 20 % voličů si to, komu dá svůj hlas, rozmyslí až týden před volbami. V den voleb se dokonce rozhoduje neuvěřitelných 15 % voličů. S výsledkem voleb pak může zamíchat i volební účast, kterou nezřídka určuje nálada ve společnosti. A ta, jak již dobře víme, se může ze dne na den razantně změnit. Nyní například volebním průzkumům vévodí strana ANO 2011, ještě nedávno však byla na prvním místě koalice Pirátů a STAN.

Nesmíme také zapomínat na to, že se volební průzkumy kvůli informačnímu embargu nesmí provádět méně než čtyři dny před volbami. Důvodem je, že by průzkumy mohly ovlivnit mínění lidí a ti by pak volili stranu, u které je větší šance, že se do Poslanecké sněmovny dostane.

Ač nám tak volební průzkumy jednotlivých agentur předkládají určitá data, výsledky voleb nás stále mohou překvapit. To ale vítají nadšení sázkaři. Jestli je totiž v České republice nějaký druh sázek oblíbený, jsou to právě ty volební. Sázková kancelář Fortuna tak vypsala kurzy nejen na to, kdo se ve volbách umístí na prvním místě, ale vsadit si hráči mohou i na počet procent, které jednotlivé strany získají, nebo dokonce na to, jak vysoká bude volební účast. A i když jsou kurzy dávno vypsány, víme, že cesty osudu jsou nevyzpytatelné a sázka na výsledky voleb není sázkou na jistotu.

Co myslíte? Bude váš tip ten výherní? Vsadit si můžete online na webových stránkách Fortuny v sekci politika. Jediné, co k tomu potřebujete, je ověřené hráčské konto. Registrace je jednoduchá a zabere vám jen pár minut. K jejímu dokončení je však potřeba nastavit herní limity, zadat platební metodu a ověřit identitu. To již nemusíte provádět osobně na kamenných pobočkách, ale lze to na pár kliknutí zařídit skrze vaše internetové bankovnictví.

A nebojte, vaše konto bude aktivní i než registraci dokončíte, a to po dobu 30 dnů. Podrobnosti se dočtete na stránkách Fortuny, kde teď navíc dostanete vstupní bonus ve výši 900 Kč.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je přísně zakázána.