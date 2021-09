Už není jen ženou v domácnosti fotbalisty: Bývalá královna krásy přispívá do domácnosti vlastním fitkem

Klára Medková Super.cz

"Snažím se také přispět do rodinného rozpočtu, mám svoje holky, protožě cvičím jen se ženami, a začínám se pěkně rozjíždět. Denně mám i pět tréninků s pěti klientkami, ale na kruháči jsou najednou třeba i tři, takže je legrace a probíráme i ty naše ženské záležitosti. Hrozně mě to baví a naplňuje," řekla Super.cz.

Klára vdycky ráda cvičila, zprofesionalizovat se rozhodla zhruba před dvěma lety. "Dostala jsem od rodičů poukaz na kurz. Bylo to tedy docela náročné, protože jsem se musel naučit i latinské názvy svalů. Ještě pořád s tím bojuju, ale mám tu praxi a na holkách vidím výsledky, tak jsem spokojená," míní.

Šťastná je i v rodinném životě. "Měli jsme krásné prázdniny. Po sedmnácti letech, co jsme s manželem spolu, a dvanáct let, co máme kluky, jsme byli poprvé spolu jako rodinu. Jak byl pořád v angažmá, tak to nikdy nezažil. Až mě mrzí, že už to skončilo, jak jsme to měli hezké," svěřila. ■