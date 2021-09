Autority zveřejnily příčinu úmrtí Stanforda (✝57) ze Sexu ve městě: O jeho zdravotním stavu věděli jen nejbližší

Willie Garson Profimedia.cz

Představitel Stanforda ze Sexu ve městě Willie Garson zemřel 21. září ve věku 57 let. Jeho smrt fanoušky i Hollywood hluboce zasáhla. Nyní konečně vyšlo najevo, co bylo příčinou hercova úmrtí.

Šlo o rakovinu slinivky, stojí ve čtvrtečním nekrologu New York Times. Podle všeho s nemocí bojoval dlouhodobě, ale věděli o ní pouze jeho nejbližší.

Willieho rodina vyzvala fanoušky, kteří si přáli herci vzdát hold, aby jeho jménem podpořili organzaci Alliance for Children's Rights, která bojuje za práva dětí.

Garson aktuálně natáčel pokračování Sexu ve městě s názvem And Just Like That, naposledy byl na place spatřen koncem července.

Oplakávají ho samozřejmě i kolegové ze seriálu. „Jsem zdrcená touto ztrátou. Všichni jsme Willieho milovali a zbožňovali práci s ním. Byl nekonečně vtipný před kamerou i mimo ni. Byl zdrojem světla a přátelství a za každou cenu profesionál,“ vyjádřila se představitelka Mirandy Cynthia Nixon.

Sarah Jessica Parker alias Carrie, která si s hercem byla velmi blízká i v soukromí, uvedla, že ještě není připravena drahého přítele oplakávat.

Willie po sobě zanechal syna Nathena (21), kterého adoptoval ve věku sedmi let. I ten vzdal tatínkovi hold na sociálních sítích. ■