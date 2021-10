Studentka se nudila a chtěla vystoupit z komfortní zóny: Vypadá jako princezna a nadchla desítky milionů lidí

Rosie Somerville Profimedia.cz

Vytvářet disneyovské kreace Rosie začala v době karantény. „Nudila jsem, tak jsem se rozhodla, že zkusím něco, co jsem nikdy předtím neudělala, a vystoupím ze své komfortní zóny,“ řekla dívka.

Volba padla na šaty známé z Disneyho pohádkových příběhů: o Popelce, Anastázii, Labutí princezně, Eleně z Avaloru a dalších. „Co mi paměť sahá, měla jsem fotky šatů na nástěnce. Vždycky jsem také sledovala, jak návrháři tvoří své úchvatné róby. A Popelčiny šaty z plesu vždycky byly nedostupným snem,“ popisuje dívka.

Do doby lockdownu ji prý vůbec nenapadlo, že by si je mohla sama ušít. A pak si řekla, že „teď, nebo nikdy“ a dala se do práce. „A pokud by to nešlo, mohla bych dělat, že se to nikdy nestalo,“ směje se dívka. Místo toho ale našla práci, kterou si zamilovala a chtěla by v ní pokračovat i v budoucnu. ■