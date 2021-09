Známe ji jako herečku, ale koketovala i s modelingem. Dnes by šla na molo za „normální ženu“ s křivkami

Nikol Heřmánková Kouklová Super.cz

„Většinou jsem chodila přehlídky pro kamarádky návrhářky z přátelství, v rámci akcí, které nebyly až tak profesionální. Nemám míry a křivky na mola,“ svěřila Super.cz. Případným nabídkám by se ale nebránila.

„Šla bych za normální ženskou a myslím, že je to v pořádku. Dnes už designéři sahají po plus size modelkách nebo po normálních ženských tvarech, nejenom po modelkách v tom pravém slova smyslu, na kterých to visí,“ míní herečka, kterou jsme zastihli během focení charitativního kalendáře české módní značky kabelek a doplňků.

Nabízela se otázka, jestli si Nikol také potrpí na kabelky, jako většina žen. „Kabelek a bot mám hodně. Děsím se, že to jednou budu muset vytřídit, ale už mám cestu, jak se toho zbavit - na charitu,“ usmívá se.

Ve Divadle Bez zábradlí mladí manželé Heřmánkovi také hrají, mj. v inscenacích Iliada, Cabaret nebo v mimořádně úspěšné Hře, která se zvrtla. ■