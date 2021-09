Influencerka popsala, jaký je sex po porodu: Partnerův penis byl jako struhadlo

Chessie King Profimedia.cz

„Prvních 6 týdnů po porodu pro mě nebyl sex na pořadu dne. Nemohla jsem si vyměnit ani sama vložku, natož se se svým sešitým tělem oddat kámasútře. Zkusili jsme to teda sedmý týden,“ popsala s tím, že rozhodně nebyla připravená.

„Asi není nic víc deprimující, než když při tom na partnera začnete křičet, že vás to bolí a jeho pinďa vám připadá jako struhadlo,“ pobavila.

„Zkusili jsme to o další týden později, ale bylo to, jako by mě někdo dole slepil, tak Mat koupil lubrikant s vůní ylang-ylang, který absolutně nepomohl, ale aspoň to doma pěkně vonělo.“

Desátý týden to sice zkusili znovu, ale dělal jim křena pejsek Hugo a vyrušila je i dcerka, která se dožadovala pozornosti. Takže to ani tentokrát neklaplo.

„Napočtvrté, 11 týdnů po porodu, jsme konečně docílili něčeho, co se aspoň trochu podobalo sexu,“ prozradila závěrem a přidala tipy pro novopečené rodiče.

„Smích, promluvit si, povzbuzovat se, předstírat, že je to vaše poprvé, lubrikant, pomalý sex, vyzkoušet nové pozice, to všechno pomáhá,“ poradila.

Příspěvek má už přes 67 tisíc lajků a v komentářích se objevily i další rady od fanynek, které po porodu řešily obdobné problémy. Chessie v tom tedy rozhodně není sama. ■