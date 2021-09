Sedm měsíců po porodu dcery ukázala bříško a plný dekolt. Sexy zpěvačka promluvila o mateřství

Kate Matl s dcerkou Super.cz

"Je to na plný úvazek. Práce, dítě, pes, dům. Ale naplňuje mě to, i když si někdy sáhnu na dno," řekla Super.cz Kate, která je ve skvělé formě. Všechna kila jsou pryč. "Už je to sedm měsíců, to je dlouhá doba. Musím být fit, abych to všechno zvládla," vysvětlila na focení titulní strany magazínu pro maminky.

"Vlastně už je Karolínka holka z titulky," dodala zpěvačka s tím, že dokonalou postavu má díky kojení a také neustálému pohybu. "Kojení je skvělé, pak má každá matka tenisový loket a vyhřezlé ploténky. Naštěstí ty druhé dvě věci nejsou můj případ, ale řada kamarádek s tím bojuje," dodala. ■