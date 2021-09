Na castingu SuperStar se svlékl do naha: Masér z Brna a milovník rozkoše vyděsil ostatní soutěžící

Jiří z Brna si nad outfitem na casting hlavu nelámal

Tohle by asi porota jen těžko rozdýchávala. Na casting SuperStar dorazil soutěžící, který se během natáčení úvodního medailonku svlékl před kamerou do naha.

V rouše Adamově a za doprovodu vlastního zpěvu vyrazil mezi ostatní účastníky castingu. Někteří brali nohy na ramena, další zůstali oněměle stát, jiní dostali záchvat smíchu. Jiří z Brna zřejmě nabyl dojmu, že když ne pěveckým talentem, mohl by zaujmout alespoň svým tělem.

„Mám rád rozkoš, mám rád slast, mám rád nahotu, protože člověk na sobě nemá ty ‚slupky‘ a je opravdovej,“ vysvětlil. Jiří se živí jako pouliční umělec a také masér, provozuje tantrické masáže, takže k nahotě má blízko.

Kromě toho, že by se rád stal profesionálním zpěvákem, sní o lásce, ve které příliš štěstí neměl. „To, jak to mám se ženami, je věc, která mě trápí. Padlo mi 29 let a pořád jsem sám, nechápu proč. Nevím, co dělám špatně,“ krčí rameny masér, který si zřejmě spletl pěveckou soutěž se seznamkou. ■