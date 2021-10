S jejím Hagridem na hlavě si není radno zahrávat: Herečka Alice Bendová popsala, kdy umí být výbušná a vzteklá

Alice Bendová Super.cz

Kabelek má ve své sbírce hodně, drahé i levnější. Už do nich ale neinvestuje tolik, jako kdysi.

„Extra luxusní kabelky jsem si kupovala, než jsem měla děti, teď ty peníze musí jít jinam,“ směje se herečka, kterou jsme zastihli v roli modelky na focení charitativního kalendáře známé české značky kabelek a doplňků, která výtěžek věnuje na podporu České maltézské mládeže.

Alice se odevzdala do rukou vizážistky a kadeřnice a jejich péči si užila. Nemá ve zvyku mluvit profesionálům do jejich práce. „Většinou to nechávám na nich, ale upozorňuju, že učesat toho mého Hagrida na hlavě zabere hodinu. A vždycky dojde na moje slova, protože ty vlasy jsou fakt náročný,“ krčí rameny herečka.

Říká se, že vlasy jsou korunou krásy, a tak není divu, že když se kadeřníkovi účes nevydaří, ženám bouchnou saze. Stejnou zkušenost má i Alice. „Stalo se mi to a nechala jsem to hned hezky všechno sundat. Jsem výbušná a vzteklá. Ne, že bych si na někom vylívala vztek, ale šla jsem si to okamžitě sundat, vlasy jsem si namočila a chytla jsem úplný amok. Řekla jsem, že buď předělat nebo musím odejít, protože bych to nevydýchala,“ dodává. ■