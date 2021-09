Společný rodinný projekt neplánuje: Dcera by se mnou hrát nechtěla ani se mi moc nesvěřuje, říká Ivana Jirešová

Ivana Jirešová Super.cz

Ptali jsme se jí totiž i na dceřinu první módní přehlídku, o které toho Ivana moc nevěděla. "Už se mě na nic moc neptá, bylo to její rozhodnutí. Ale podporuji ji v čemkoli, tohle určitě s tou profesí taky nějak souvisí. Přehlídka je takové představení. A když jsem se jí ptala, jaké to bylo, tak akorát řekla, že v pohodě. Nic víc. Ale dívala jsem se na Instagram, že jí to slušelo," krčila rameny.

V našem videu jsme probrali i hereččiny rituály měnící se s nastávajícím podzimem, radost z návratu k natáčení Ordinace v růžové zahradě a poněkud rozpačitý začátek na divadelní scéně. ■