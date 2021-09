Po třech společných dětech není ani zasnoubená: Lejlu Abbasovou oddal s partnerem pouze muslimský duchovní

Lejla Abbasová Super.cz

"Na svatbu nebyl nikdy čas. A u nás to není ani na pořadu dne," míní Lejla, že tři děti jsou dostatečným potvrzením vztahu. "Já nikdy ani vdavekchtivá nebyla, i když se mě na to lidi hodně ptají. Je fakt, že se dojmu, když vidím hezkou svatbu. Zrovna se díváme zase na Přátele a brali se Chandler s Monicou, tak jsem to oplákla," svěřila.

"Ale máme za sebou pro Volcana důležitý tradiční sňatek, který se odehrál v Turecku před imámem a jeho rodiči. To už je docela dlouho, asi dva nebo tři roky. Ale to není oficiální. Je zajímavý v tom, že ženich vyplácí věno manželce ve zlatě. Já si řekla jen o patnáct gramů, což ze mne udělalo opravdu levnou zahraniční nevěstu. A to jsem dostala teď, s tříletým zpožděním, tak je aspoň tohle uzavřené," vyprávěla Lejla, která podrobnosti popsala v našem videu. ■