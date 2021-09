Krásná misska získala po rozvodu do péče syna. Nového partnera si zatím nedovolí hledat

Pavelková není ani po dvou letech rozvedená. Super.cz

Dva roky trvá rozvodové řízení Romany Pavelkové (37) s Milanem Čížkem. „Doufejme, že to už brzy budeme vyřešeno,“ svěřila se Super.cz bývalá modelka, která získala do péče syna Maxe, o což velmi stála. „Vzhledem k tomu, že máme opatrovnictví o dítě vyřešené a podepsali jsme předmanželskou smlouvu, tak by samotný rozvod neměl dlouho trvat. Teoreticky by to mohlo do konce roku klapnout," řekla nám rusovláska.