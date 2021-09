Na babičku Anife Vyskočilová nevypadá! Vnučkou se chlubí, ale ráda ji večer zase vrátí mamince a má klid

Anife je sexy babička. Super.cz

„Když ke mně chodí lidi, tak mám dobrý pocit z toho, že peníze vydělávám poctivě. Snažím se jim předat to nejlepší a oni mi za to platí,“ říká Anife. Do televizního prostředí už se bývalá manželka herce Ivana Vyskočila nehrne.

„Když mě z televize pozvou na vystoupení a já se zeptám na honorář, tak mi nabídnou možnost být populární. Kdybych nebyla populární, tak mi ale přeci nevolají. Nabídky takového typu odmítám, kleslo to na nízkou úroveň,“ říká svůj postoj Anife.

Anife má tak čas věnovat se své vnučce Lauře Vivienne (2) od syna Harryho (31). „U vlastního dítěte si člověk uvědomí, že mnoho věcí nestihl, neudělal. Všechno, co jsem nedala dítěti, teď předávám vnučce. Na druhou stranu jsem šťastná, že nemám v tomto věku dítě jako mé vrstevnice. Pohladím si svou holčičku, večer ji předám mamince a je klid,“ řekla nám na módní přehlídce plédů Anife.

Vnučka je prý celá babička. „Vnučka je po mně. Má koule po babičce. Dost často si lidé myslí, že je to moje dcera, ale já s hrdostí odpovídám, že je to dcera mého syna,“ směje se Anife Hassan Vyskočilová. ■