Před deseti lety Finková převzala po Asterové super kšeft v rádiu. Nyní se obě potkávají před mikrofonem

Z Asterové a Finkové jsou kolegyně. Super.cz

Po mnoha letech se hlas Jitky Asterové (62) vrátil na rádiové vlny. Z komerční sféry přešla herečka do té veřejnoprávní. „Jsem strašně šťastná, že jsem se po letech dostala do rádia. A to do Českého rozhlasu 2, což je mé oblíbené rádio. Dostala jsem se do souboru se Sandrou Pogodovou a Lindou Finkovou, máme úžasný pořad Polední sirény,“ prozradila Asterová na módní přehlídce, kterou navštívila i její kolegyně Finková.