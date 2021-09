Jiří Langmajer se navlékl do montérek a musel se chovat jako žena. Postoj mu radila manželka Adéla Gondíková

Jiří Langmajer Herminapress

Tak takhle Jiřího Langmajera (55) neznáte. Ostřílený herec se navlékl do montérek, nasadil přilbu a ochranné brýle a pustil se do práce s bruskou. „Langoš“ ale profesi nezměnil. Pustil se totiž do natáčení pokračování komedie Po čem muži touží.

Tam se na rozdíl od jedničky žena probudí v těle Jiřího Langmajera. A herec se tak musel chovat přesně jako žena, což byla velká výzva.

„Mnohem větší problém, než přemýšlet jako žena, mi dělá pohyb. Mám svou poradkyni, která občas přijde na natáčení, okoukne mne a už mi dává rady, jak se pohybovat jako ženská. Od manželky Adély jsem okoukal jednu věc, je to postoj, který má naučený z baletu. Jednu nohu má rovně a druhou úplně doleva. Mě to strašně bolí a ona tvrdí, že je to hodně pohodlné. To jsem ve filmu použil mockrát,“ popsal strasti natáčení Jiří Langmajer, který s režisérem Rudolfem Havlíkem točí už poněkolikáté.

Ve filmu se mihne také zpěvák z první řady SuperStar Julián Záhorovský. „Dělal jsem písničku do jedničky a mám nabídku na ústřední píseň i do dvojky. A také mám ve filmu dvě věty s Langmajerem. Pak už mohu s herectvím skončit, protože hrát s Langošem je top. Jen doufám, že mě nevystřihnou,“ smál se zpěvák.

Natáčení dvojky Po čem muži touží je naplánováno do 5. října letošního roku. S premiérou se počítá na jaro příštího roku. V hlavních rolích se objeví oba hlavní představitelé z prvního filmu Jiří Langmajer a Anna Polívková (42). Nové role vytvoří Marek Taclík (48), který hraje souseda a kamaráda Radima, dále Leoš Noha, Radek Holub, Pavel Šimčík, Oskar Hes, Karel Zima či Tereza Kostková. Roli vědmy Zoltany si zopakuje Pavla Tomicová. ■