Díky tomuto druhu pohybu je i po šedesátce jako proutek: Bez čeho by Jitka Asterová nedokázala být?

„Je to součást mého života, tak jako si čistím zuby nebo se najím. Snažím se ji denně praktikovat a bez cvičení se cítím hrozně špatně,“ řekla Super.cz.

Asterová si dokonce udělala instruktorské zkoušky, ale na vyučování si netroufá. „Jsem oficiálně instruktorkou jógy, ale nelákalo by mě to vyučovat. Nemám na to kapacitu, abych předcvičovala. Místo sklenice vína si dáme hodinu jógy. A to víno potom,“ smála se Jitka Asterová. ■