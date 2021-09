Patricii Pagáčové určuje pracovní rytmus kojení: Péči o dceru bych bez pomoci rodiny nezvládala

Maminka čtyřleté dcery má velkou oporu v rodině. Super.cz

„Vůbec si nedovedu představit, jak bych to zvládala nebýt mého muže, maminky, nebo táty. Hlídá vlastně celá rodina,“ řekla Super.cz Pagáčová, které teď nejvíc času zabírá působení v roli porotkyně aktuální řady Česko Slovenské SuperStar.

Jelikož dceru stále kojí, tak se krmení dítěte musí podřizovat i pracovní rytmus. „Na začátku nemá miminko samozřejmě pravidelný rytmus. Kojení vychází z toho, kdy dítě usne, nebo se vzbudí. Často na to myslím, aby to vycházelo a ono se to často splní,“ usmívá se Patricie, se kterou jsme se i my mohli setkat v pauze mezi krmením.

V době, kdy jsme se sympatickou blondýnkou dělali rozhovor, tak dceru hlídala její maminka, která je jí velkou oporou. „Vůbec si nedovedu představit, že bych na to byla sama. Když si představím, že by to bylo jinak, tak je mi velmi úzko,“ podotkla Pagáčová. Herečka se postarala o to, aby firma, která jí věnovala kočárek, dodala ještě stejný model pro rodiče samoživitele.

„Chtěli jsem pomoct někomu, kdo to opravdu potřebuje. Věděla jsem, že není v mých silách najít někoho, kdo pomoc bude opravdu potřebovat. Raději jsem to nechala na dámách z Klubu svobodných matek,“ uvedla Patricie, která byla potěšená, že kočárek putoval svobodnému otci. „Jsem ráda, že to vyšlo takto, protože problematika svobodných otců je málo diskutovaná. Oni jsou ale v těžkých životních situacích i chlapi.“ ■