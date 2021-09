Luxusní hotel all inclusive? Porotkyně SuperStar bude s miminkem cestovat podstatně dobrodružněji

Patricie Pagáčová Super.cz

„Tento týden vyrážíme a jsem na to zvědavá. Ani si nepřipouštím, že by to nebylo v pohodě. A pokud to bude blbé, tak se můžeme kdykoli vrátit,“ řekla Super.cz.

Balení zavazadel na cesty pro dceru a pejsky má svá úskalí.

„I když jedeme jen na víkend za babičkou, tak má dcera obrovskou tašku. Navíc cestujeme s pejsky, kteří mají taky spoustu věcí. S manželem jsme se proto domluvili, že my dva budeme mít jen to nejnutnější a minimální zavazadla,“ smála se porotkyně SuperStar.

Bývalá hvězda Ulice a její muž cestovali karavanem už loni a moc si to užili. Věří, že tento nezávislý způsob cestování zvládne i s miminkem. ■