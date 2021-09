Má lýtka jak vrcholová atletka! Lucie Borhyová ukázala neuvěřitelně vymakané nohy

Lucie Borhyová Super.cz

Lucie Borhyová (43) se ukázala na tiskové konferenci Českého slavíka ve přiléhavých žlutých šatech. A překvapila velmi svalnatými lýtky. Sama přiznala, že už to v poslední době slyšela několikrát. "Já nevím čím to je. Ale řeklo mi to už víc lidí. Možná to dělají ty vysoké podpatky," řekla Super.cz Lucie.

"Snažím se cvičit, starám se o sebe. Držím se. ale všeho s mírou, nic se nesmí přehánět," doplnila moderátorka hlavních zpráv na Nově. "Snažím se makat, když je čas. Není to tak, že bych v posilovně spala. V létě jsme ale byli delší čas ve Španělsku, to bylo super. Ranní běhání u moře, co je víc? Tam jsem si užívala pohyb dost. Tady ale v tomto počasí neběhám, to chodím do fitka," doplnila Lucie.

Ve Španělsku si užila v létě s dětmi tři týdny. "Užívali jsme si to se vším všudy. Tři týdny, to už je super. To člověk vypne a neřeší, že má rychle běžet na pláž nebo na výlet, ale užívá si to už se vším všudy. Třeba i jen sedí a nic nedělá, což je fajn," dodala Borhyová. ■