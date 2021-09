Miliardář Janeček si vezme Lilii ještě letos! Prozradil detaily veselky

Karel Janeček a Lilia Khosnoutdinová Super.cz

Jak Lilia už v minulosti Super.cz řekla, pro Karla je velmi důležité datum. A právě číslo jednadvacet, které použil i do názvu Český slavík 21, je klíčové i pro svatbu. "Je to z mnoha důvodů výjimečné číslo. Důvody jsou matematické, společenské i biologické," prozradil Janeček.

"Je to jednoduché. Svatba bude letos, musí to být do konce letošního roku. Tolik dat to nenabídne," doplnila ho Lilia. "Svatba bude v Čechách, jsme oba patrioti, nechceme slavit někde na Maledivách," dodala.

"To datum se dá, myslím, odhadnout," uzavřel Janeček. Bude svatba 21.12.2021? ■